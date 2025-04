Moradora do Sudoeste é indiciada por maus-tratos a quatro felinos

A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), indiciou uma mulher de 57 anos - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Nesta segunda-feira (31/3), a Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), indiciou uma mulher de 57 anos, moradora do Sudoeste, pela prática de quatro crimes de maus-tratos a animais, com dois deles resultando na morte dos animais.

A investigação revelou que a suspeita seria a responsável pela morte de dois gatos sem raça definida, identificados como Rafael e Sandy. Uma testemunha relatou ter escutado gritos, xingamentos e sons de agressões físicas contra o gato Rafael, com miados desesperados do animal em seguida. Ao não resistir à situação, a testemunha foi até o apartamento da suspeita, que abriu a porta visivelmente alterada, com braços e pernas arranhadas, além de vestígios de sangue e fezes no corpo.

Em dezembro de 2024, Frajola, uma gata SRD foi resgatada pelo IBAMA em poder da investigada, com grave mutilação nas patas e ausência quase total das garras. Ações que foram realizadas de forma a atingir a área carnuda da matriz ungueal — procedimento extremamente doloroso que compromete permanentemente o bem-estar do animal, dificultando sua locomoção, defesa e causando dor crônica.

No último dia 27 de março, a DRCA esteve novamente no local e resgatou outro felino, o gato Gepeto, sob os cuidados da mulher. Além de apresentar score corporal muito baixo, Gepeto também sofreu com garras cortadas de maneira semelhante.

Diante dos fatos e das provas reunidas — entre elas laudos veterinários, relatos testemunhais e arquivos de mídia —, a suspeita foi indiciada duas vezes por infração ao artigo 32, §1º-A e §2º, da Lei 9.605/98, e duas vezes por infração ao artigo 32, §1º-A, da mesma norma, totalizando quatro crimes de maus-tratos a animais, em concurso material.

A autoridade policial responsável espera a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da decisão do Poder Judiciário, além de representar pela prisão preventiva da indiciada.