Homem preso por importunação sexual no Sudoeste aplica vacinas em crianças

Fernando Tadeu da Silva de Oliveira, de 46 anos foi preso na noite desta terça-feira (8/4) após perseguir e se masturbar em frente a uma mulher no Sudoeste. O Correio apurou que o suspeito trabalha em uma empresa que aplica vacinas a domicílio, inclusive em crianças. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que confirmou que o homem já possui outras passagens por importunação sexual.

Segundo relato da vítima, ela se dirigia à academia quando percebeu estar sendo seguida por um carro. O motorista chegou a bloquear sua passagem com o veículo, o que a fez retornar rapidamente para casa e acionar a PMDF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pouco tempo depois, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades da academia, na quadra EQSW 301/302. Durante a abordagem, ele foi reconhecido pela vítima e confessou o comportamento, alegando que costuma seguir mulheres para se masturbar em público.

As investigações apontaram que o homem já havia sido denunciado por crimes semelhantes, incluindo pelo menos duas ocorrências no ano passado. Também foi constatado que ele costumava rondar o mesmo prédio no Sudoeste, sempre com a justificativa de ser motorista de aplicativo.

O suspeito foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde foi autuado por importunação sexual.