AgroBrasília lança concurso de vídeos com R$ 9 mil em prêmios totais

Os participantes podem se inscrever em três categorias com vídeos de até um minuto, e o anúncio de vencedores ocorrerá durante a Feira AgroBrasília - (crédito: Divulgação/Feira Agrobrasília)

A edição de 2025 da Feira AgroBrasília, localizada no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci — AgroBrasília (BR 251, km 5), está prevista para ocorrer entre os dias 20 a 24 de maio. Com o tema “Agro, Oportunidade para Todos”, a atividade lançou, na última segunda-feira (1º/4), um concurso de vídeos com premiação de até R$ 3 mil.

Nomeado como “Concurso de Vídeos: Agro, Uma Oportunidade Para Todos", o projeto conta com três categorias disponíveis: Transformação pelo Agro, Inovação e Sustentabilidade no Agro, e Conexão com o Agro. Cada categoria possui uma premiação equivalente a R$ 3 mil, resultando em até R$ 9 mil em prêmios.

Para concorrerem, os vídeos devem possuir até 1 minuto, imagem nítida, áudio claro e sem ruídos, e objetividade. Os participantes, necessariamente maiores de 18 anos, também precisam seguir as redes sociais da feira, e os conteúdos devem ser publicados nos próprios perfis com a hashtag #AgroOportunidadeParaTodos, além de preencher completamente um formulário de inscrição, disponível em neste link.