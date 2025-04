Homem é esfaqueado pela esposa durante discussão no Gama

Na manhã desta quarta-feira (9/4), um homem foi esfaqueado no pescoço por sua esposa, em uma praça pública localizada na Quadra 27, no Setor Oeste do Gama. Apesar da gravidade da situação, a vítima foi encontrada consciente na Quadra 17, próxima ao local do ocorrido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A PMDF atendeu ao ocorrido e informa que foi uma discussão entre o casal, onde a mulher se irritou e atingiu o marido com a faca. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, e lavado ao HRT em estado estável.

*Estagiária sob a supervisão