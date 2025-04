Homem e mulher são encontrados feridos em via pública de Santa Maria

Um homem, de 43 anos, e uma mulher, 30, foram encontrados feridos em uma via pública de Santa Maria, na manhã desta quarta-feira (9/4). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o rapaz foi esfaqueado três vezes nas costas e no pescoço e a moça apresentava um corte no antebraço direito. A polícia informou que os dois são moradores de rua.

O CBMDF atendeu à ocorrência às 11h18 e enviou duas viaturas para a CL 316, bloco H, ao lado do Supermercado Cerramix, em Santa Maria. Os dois foram socorridos e conduzidos ao Hospital Regional de Santa Maria. O homem, apesar de consciente, estava desorientado no momento em que foi transportado.

Uma possível discussão envolvendo drogas e bebidas pode ter motivado as agressões. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante o desentendimento, a mulher esfaqueou o homem de 43 anos. Em defesa dele, outro rapaz, também em situação de rua, atingiu a mulher com uma enxada no braço e foi detido pela corporação.

O boletim de ocorrência foi registrado na 20ª DP e os agressores responderão por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), documento que registra infrações penais de menor potencial ofensivo.

