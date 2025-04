Via Sacra do Colégio Madre Carmen Salles reflete sobre questões sociais

A Via Sacra do Colégio Madre Carmen Sallés é a maior Via Sacra estudantil do Brasil e, neste ano, traz reflexões sociais através da história de Jesus Cristo. Marcada para a próxima quarta-feira (16/4) no auditório da escola, na 604 norte, o evento reúne mais de 600 estudantes do sexto ano ao Ensino Médio. Nesta quarta-feira (9/4), os alunos fizeram seu último ensaio antes do grande dia.

Os temas abordados na encenação vão desde assuntos sobre o Meio Ambiente e Ecologia, até questões de Direitos Humanos como o tráfico de pessoas, violência contra mulher, desemprego e fome.



Os alunos, durante a Via Sacra percorrem o caminho da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo e ao final de cada uma das 15 estações propõem reflexões sociais relacionadas a determinada situação experienciada pelo Messias. A iniciativa pedagógica é coordenada pela Pastoral Escolar juntamente com os professores de Ensino Religioso, Artes e Educação Física da instituição.

"A Via Sacra celebra a paixão, morte e ressurreição. Cristo morreu pelos nossos pecados. A sacada da nossa via sacra é mostrar que os pecados da humanidade, como a violência contra mulher, matança de animais e o desmatamento são pecados que a sociedade deve refletir", conta o professor de Ensino Religioso, Francisco Marques, um dos coordenadores do projeto.

As crianças e adolescentes ensaiam desde o final de fevereiro e, divididos entre atores, bastidores, estandarte, músicos e muito mais, estão animadas para o espetáculo no dia 16. "Eu estou bastante ansiosa. Este ano é diferente dos outros justamente por essa reflexão social e, para mim, tornou mais legal a Via Sacra", contou a aluna do oitavo ano, Heloísa Perpétuo, de 13 anos. Segundo Heloísa, a iniciativa é uma forma de pensar sobre novas questões. "Os temas que discutimos eram vários que eu já refletia muito sobre, mas acredito que para muitas outras pessoas vai ser uma forma de enxergar mais realidades", completou a menina.