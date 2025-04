População do DF pode opinar sobre qualidade do transporte por ônibus

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) lançou uma pesquisa para medir o nível de satisfação da população com o transporte público coletivo por ônibus no DF. A iniciativa faz parte de uma auditoria e tem o objetivo de identificar os principais problemas enfrentados pelos usuários e orientar ações de fiscalização e melhorias no serviço.

A pesquisa avalia aspectos como pontualidade, segurança, acessibilidade, limpeza, lotação e atendimento aos passageiros. As respostas serão anônimas e confidenciais, e o tempo estimado para preenchimento é de três a quatro minutos.

Os dados levantados vão subsidiar futuras fiscalizações do TCDF e podem contribuir para a melhoria dos serviços prestados, além de auxiliar a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) no aperfeiçoamento do sistema.

O questionário pode ser respondido até o dia 21 de abril neste link. Em caso de dúvidas, o manual com instruções está disponível no site do TCDF.