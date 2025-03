Tribunal de Contas do DF suspende concurso da PM para oficiais

RP Raphaela Peixoto

O concurso oferece 147 vagas, entre imediatas e para formação de cadastro de reserva - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) suspendeu o concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do DF (CFOPM). A decisão foi tomada após a corporação não cumprir uma determinação anterior que exigia a correção do número de vagas no cadastro de reserva. O TCDF concedeu um prazo de cinco dias para que a PM faça as alterações necessárias e publique um novo edital.

A Decisão nº 703/2025, do TCDF, determina a correção do número de vagas no cadastro de reserva para candidatos negros, que deve ser ajustado para 19, conforme a Lei Federal nº 12.990/2014, bem como inserir a reserva vagas para candidatos hipossuficientes, conforme a Lei Distrital nº 4.949/2012.

O concurso oferece 147 vagas, entre imediatas e para formação de cadastro de reserva, para o cargo de oficial policial militar — 2º tenente. As inscrições haviam sido abertas nesta segunda (24/3).

Organizado pelo Cebraspe, o certame será composto por seis etapas: provas objetivas, prova discursiva, teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica e investigação social. A aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para o dia 1º de junho, enquanto o resultado final do concurso será divulgado em 13 de abril de 2026.

Durante o curso de formação, os aprovados receberão um salário de R$ 8.007,76. Após a conclusão do curso, a remuneração será de R$ 14.451,93, e, com a promoção ao posto de tenente, o valor chegará a R$ 17.034,85. O edital ainda reforça que a atividade policial militar exige dedicação integral ao serviço.