Grupo aplicava golpes com falsos descontos em consignados

Autores iludiam as vítimas com promessas de redução de prestação de consignados - (crédito: Divulgação)

A Divisão de Fraudes (Difraudes) da Coordenação de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil (CORF/DPE) deflagrou, na última terça-feira (9/4), a Operação Deep Bank, que investiga uma associação criminosa envolvida em golpes relacionados a empréstimos consignados. A ação ocorreu simultaneamente em quatro cidade: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Araraquara e São José dos Campos.

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a polícia, os suspeitos enganavam vítimas com promessas de redução nas parcelas de consignados e, de posse nos dados pessoais, contratavam novos empréstimos em nome delas. O prejuízo já apurado ultrapassa R$200 mil, mas os investigadores acreditam que o valor real seja muito maior.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Na residência do principal alvo — apontado como líder do grupo — foram apreendidos celulares, documentos e três veículos de luxo avaliados em quase R$1,5 milhão. Também foi determinado o bloqueio de bens e valores dos investigados. As apurações continuam para reforçar o inquérito e viabilizar a prisão dos envolvidos.