Incentiva DF irá combater evasão escolar e apoiar jovens em vulnerabilidade

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou nesta quarta-feira (9/4) o programa Incentiva DF, uma iniciativa que visa combater a evasão escolar e promover o desenvolvimento da autonomia social de jovens entre 15 e 18 anos incompletos. Além disso, o programa busca incentivar a construção de projetos de vida e fortalecer os laços familiares e comunitários.

Como forma de apoio, os participantes recebem uma bolsa social no valor de R$ 200 mensais, ao longo de 12 meses. Nesta primeira fase, o projeto atenderá 650 jovens inscritos no Cadastro Único, com previsão de ampliação para 2 mil beneficiários e duração de até 24 meses no segundo semestre de 2025.

Durante a cerimônia de lançamento, o governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou a importância da iniciativa.“É uma pauta muito importante para todos nós, porque somente através do incentivo à juventude e dos estudos é que a gente consegue dar realmente uma transformação tanto para os jovens quanto para suas famílias”, afirmou.

O programa é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes), faz parte do Plano DF Social e está vinculado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Sua execução é feita pelos Centros de Convivência (Cecons) e por organizações da sociedade civil (OSCs) parceiras.

Os Cecons desempenham um papel estratégico no enfrentamento da evasão escolar, oferecendo atividades socioeducativas que mantêm os jovens engajados com a escola e com seu futuro. Esses espaços oferecem apoio psicossocial, escuta qualificada e oficinas voltadas ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e preparação para o mundo do trabalho.

Para permanecer no programa e continuar recebendo o incentivo, os participantes deverão cumprir critérios como frequência regular e participação ativa nas atividades propostas.