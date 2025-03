Las Porky's: Quadrilha peruana aterrorizava passageiros de ônibus e metrô do DF

Uma quadrilha de peruanos foi alvo de uma operação da Polícia Civil do DF (PCDF) por envolvimento em uma série de furtos em transportes públicos da capital. Os peruanos, dois homens, de 27 e 37 anos, e uma mulher, de 35, têm ligação com uma associação criminosa do Peru conhecida como “Las Porky’s de Villa el Salvador.”

A atuação do grupo no DF começou a ser observada pelos investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) em junho do ano passado. A polícia descobriu que a quadrilha tinha como foco os furtos dentro de ônibus e metrô. Para executar os crimes, eles utilizavam uma tática de distração: esbarravam nas vítimas enquanto subtraíam seus celulares de maneira ágil e discreta.

Para dificultar a identificação pelas autoridades, os peruanos se mudavam constantemente de país e de estado. No Distrito Federal, os suspeitos já foram localizados em regiões como Vicente Pires, Samambaia e Ceilândia. Em todas as cidades, eles alugavam imóveis.

As investigações apontam que os integrantes da associação possuem um extenso histórico de práticas ilícitas, incluindo furtos dentro de transportes coletivos no Peru, país de origem dos suspeitos. Reportagens peruanas divulgaram prisões de um dos envolvidos em 2021 e 2023, mencionando sua ligação com a associação criminosa local.

No Brasil, os suspeitos acumulam registros policiais e são procurados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Há ocorrências, inclusive, de furtos no Rio de Janeiro, onde um mandado de prisão foi expedido contra eles em 12 de dezembro de 2024. Em São Paulo, a mulher presa ho DF foi condenada e teve decretada sua expulsão do território nacional.

Ocorrências

Informações levantadas indicam que o casal tem dois filhos menores, conforme registro de uma ocorrência de abandono de incapaz no Rio de Janeiro. Esse fato, segundo a polícia, evidencia um padrão de conduta negligente e ilícita por parte dos suspeitos.

No momento da prisão, os investigados estavam de posse de mais de 10 celulares furtados, motivo pelo qual foram autuados em flagrante. Diligências seguem em andamento para identificar as vítimas desses crimes e vincular os bens apreendidos aos seus respectivos proprietários.

Os envolvidos responderão pelos crimes de associação criminosa e furtos, que juntos podem acarretar penas superiores a uma década de reclusão.

A Polícia Civil trabalha para identificar outros integrantes do grupo.