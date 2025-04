3° edição do Papo de Capoeira começa nesta sexta (11/4), no Guará

3° edição do Papo de Capoeira valoriza a resistência cultural e a inclusão social com workshops, rodas e apresentações artísticas. - (crédito: Arquivo pessoal)

A 3° edição do evento Papo de Capoeira começa nesta sexta-feira (11/4) e vai até sábado (12/4), no Salão Múltiplas Funções, no Guará. A iniciativa tem como objetivo destacar as diversas características da expressão cultural e reafirmar a importância da capoeira para a sociedade brasileira e mundial.



O evento, organizado em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, propõe a democratização do acesso à cultura, ao lazer e ao esporte. De forma que incentive a participação de grupos minoritários, como mulheres, negros, pessoas com deficiência (PCDs) e a comunidade LGBTQIA+. Além disso, a celebração visa promover intercâmbio entre capoeiristas e fortalecer a capoeira do Distrito Federal a nível nacional e internacional.

Idealizada por Michelle Santos Lima e pela produtora Karla Aragão, a iniciativa aborda todos os aspectos relativos à capoeira como a dança, a arte, a cultura e da luta. “O evento é inclusivo e está aberto para todos os públicos, desde crianças até idosos. Contaremos com a participação de palestrantes de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo e presença de capoeiristas e amantes dessa arte vindos de todas as partes do Brasil”, afirma Michelle.

A iniciativa também contribui para a formação cultural dos participantes e gera emprego e renda para educadores e trabalhadores autônomos ligados à cultura.

Programação

Sexta-feira (11/04)

18h00 – Recepção dos participantes.

18h30 – Abertura do evento

19h00 – Workshop – Toques ritmos e musicalidade – Mestre Kall

20h00 – Workshop – capoeira e suas diversidades culturais – Mestra Michelinha

21h00 – Roda de Capoeira

21h30 – Jantar

22h00 – Término das atividades

Sábado (12/04)

08h45 - Recepção dos participantes

09h00 – Workshop– Técnicas e fundamentos da capoeira - Mestre Igor

10h00 – Workshop – Maculelê – Mestre Cacá Zungu e Mestra Boca

11h00 – Workshop sobre Capoeira Benguela – Mestre Paulo Renato

12h00 – Roda de Capoeira

12h30 – Intervalo para almoço

13h50 – Recepção dos participantes

14h00 – Workshop - Mulher na capoeira: defesa e ataque – Mestra Água Viva

15h00 - Batizado e troca de cordas

16h00 - Intervalo

16h30 – Workshop - Ataques e defesas na capoeira – Mestre Ralil

18h00 – Roda de Capoeira

19h30 – Surpresa

19h40 – Jantar de confraternização

22h00 - Finalização do evento