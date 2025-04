Caminhão de lixo desgovernado arrasta carro e colide com casa em Luziânia

Um caminhão de lixo desgovernado arrastou um carro e colidiu contra uma residência no bairro Parque Estrela Dalva 7, em Luziânia, na terça-feira (8/4). No momento do acidente, não havia ninguém dentro do automóvel.

Na casa, estavam duas pessoas — um homem e uma mulher — que, apesar do susto, não sofreram ferimentos graves. Ambos estavam conscientes e andando pelo local após o impacto. A mulher, porém, ficou bastante abalada devido ao susto e, após receber os primeiros socorros da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação.

Segundo o motorista do caminhão de coleta, o veículo perdeu o freio e ele não conseguiu pará-lo. O caminhão acabou descendo desgovernado até atingir o carro e, em seguida, a residência.