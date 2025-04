Do luxo à cadeia: chefe do tráfico é preso com carros, joias e jet ski

Uma megaoperação da Polícia Civil colocou atrás das grades nove traficantes de alta periculosidade. Entre eles está o chefe do esquema, que não teve o nome revelado, e é acusado de liderar o esquema de tráfico interestadual. Segundo as investigações, os entorpecentes eram buscados em Goiânia (GO), trazidos e difundidos entre outros vendedores da capital.

A operação foi coordenada pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) e contou com o apoio da 24ª DP (Setor O). De acordo com o delegado-chefe da 32ª DP, Alexandre Gratão, foram apreendidos mais de 40kg de cocaína, 7kg de crack, três armas de fogo e R$ 120 mil. No total, os policiais cumpriram 20 mandados de prisão em endereços ligados aos investigados, como Samambaia, Estrutural e Vicente Pires.

O líder do esquema é um homem sem antecedentes criminais que, com habilidades, destinava os “operadores” para buscar e entregar as drogas aos pequenos traficantes. O homem costumava ostentar uma vida de luxo. Nessa operação, a polícia chegou a apreender, além do valor em espécie, uma corrente de ouro avaliada em R$ 50 mil, seis carros e jet ski.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os investigados, caso condenados, poderão pegar penas superiores a 30 anos de prisão pelos crimes de integração em organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.