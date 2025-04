PMDF ganha reforço com formação de aspirantes especialistas em saúde

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a formatura de 39 aspirantes do Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC). A solenidade foi nesta quinta-feira (10), na Academia de Policia Militar de Brasília (APMB), e marcou o encerramento de um ciclo de seis meses dedicados à preparação dos profissionais da área da saúde.

Entre os formandos estão médicos, dentistas e médicos veterinários especializados em áreas como ortopedia, ginecologia, psiquiatria, cirurgia bucomaxilofacial, pacientes com necessidades especiais e medicina veterinária de equinos. Eles tiveram uma carga horária de mais de mil horas.

As disciplinas do curso vão desde a Abordagem Policial e Sobrevivência Policial até Gestão em Saúde Pública e Legislação Institucional, reforçando o compromisso com o serviço à sociedade e à saúde dos que protegem a população. Entre os formandos, a PMDF recebeu um aspirante da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, que estudou e se formou com os aspirantes do DF.

Durante a solenidade, os três melhores alunos do curso — Raianny Pires Lôbo, Sara Aniele da Costa Braz Fonseca e Philipe Costa de Morais — foram homenageados pelo excelente desempenho em todas as disciplinas. Raianny, que ficou em primeiro lugar, foi condecorada com a Medalha Duque de Caxias – Mérito Intelectual.

Responsabilidade

A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP) destaca a responsabilidade que os formandos terão a partir de agora. “Nessa data, vocês recebem a responsabilidade de cuidar dos nossos policiais militares, aqueles homens e mulheres que todos os dias vão para as ruas proteger a nossa população”, disse.

A comandante-geral da PM, coronel Ana Paula Barros Kabka, ressaltou que servir na corporação “vai muito além do conhecimento técnico. Significa também vestir a farda com honra e entender o peso da responsabilidade coletiva e se dedicar com lealdade à missão de proteger e cuidar.”

Missão que foi cumprida com êxito, conforme a comandante. “E se algo que merece nosso maior zelo e atenção dentro da Polícia Militar do Distrito Federal é justamente a saúde do nosso policial militar e de seus dependentes. Eles são a razão de ser do nosso sistema de saúde.”

*Com informações da Agência Brasília