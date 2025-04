Furto de cabos: meia tonelada de cobre foi apreendida em ferro-velho no Guará II

Meia tonelada de cobre foi apreendida em um ferro-velho na QE 40 do Guará, nessa terça-feira (8/4). Dois homens associados ao crime foram presos em flagrante e irão responder por receptação qualificada. Em 2024, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) registrou 4.212 ocorrências de furto de cabos e 44 ocorrências de receptação, totalizando a prisão de 277 pessoas.

O antigo proprietário de um estabelecimento da região comprava e ocultava fios de cobre provenientes de furtos. Mesmo após a prisão dele, a empresa, sob responsabilidade de outros indivíduos, continuava com a prática criminosa, desrespeitando as determinações e contribuindo com o mercado ilegal de metais. A Seção de Investigação Geral (SIG) da 4ª DP foi quem apurou o caso.

O material apreendido será periciado e os suspeitos foram presos em flagrante. No ano passado, foram realizadas 504 fiscalizações em estabelecimentos comerciais do tipo ferro-velho, como parte da intensificação do combate ao comércio ilegal de cabos de energia e transmissão de dados.