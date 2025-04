MPF apura concessão privada de serviços no Parque Nacional e na Flona

O Ministério Público Federal (MPF) está investigando, por meio de um inquérito civil público, a regularidade de concessões de serviços de apoio à visitação no Parque Nacional de Brasília (PNB) e na Floresta Nacional de Brasília (Flona), que antes eram feitos por meio de um modelo de gestão pública.

O caso teve início após o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abrir uma consulta pública, no início deste mês, com o objetivo de ouvir a sociedade sobre a proposta de concessão. Com isso, diversas entidades representantes da sociedade civil se manifestaram contrárias à inciativa.

Os órgãos argumentaram que o projeto não considera a participação da sociedade e de representantes das comunidades próximas, além de usuários dos parques, na etapa de elaboração dos estudos. Também criticaram o uso turístico de veículos motorizados pelos caminhos do PNB e a proposta de visitação à represa de Santa Maria, fonte de água para o abastecimento do Distrito Federal.

O MPF convocou o presidente do ICMBio documentos, em até dez dias úteis, que possam esclarecer algumas questões:



• Cópia integral do processo administrativo e de todos os procedimentos correlatos à concessão e à respectiva consulta pública;

• Informações detalhadas sobre todos os meios de comunicação utilizados para a divulgação da consulta pública, incluindo denominação, local e/ou link, data de início da divulgação e cópia do material divulgado (texto, áudio, vídeo e/ou ilustrações);

• Informações sobre eventual estudo técnico que tenha embasado a definição da modelagem de concessão, incluindo a previsão de receita e despesa do concessionário, bem como a estimativa de investimentos a serem realizados no Parque Nacional de Brasília.



Mobilização popular

Mais de 50 entidades, incluindo associações comunitárias e ambientais, brigadas voluntárias e movimentos sociais, assinaram um manifesto exigindo a suspensão da concessão e a ampliação do debate público. O movimento marcou para este sábado (12/4) uma mobilização na Flona, com cidadãos, ativistas e organizações em defesa do espaço público. A iniciativa também realizou uma petição on-line que já ultrapassou centenas de assinaturas

O argumento das entidades é que a concessão privada dos serviços de visitação da Flona e do PNB ignora a função social dos espaços e coloca em risco essa parcela do cerrado em meio a uma crise climática global.