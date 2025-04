Motociclista morre em acidente com carro em Brazlândia

Na manhã desta sexta-feira (11/04) uma batida entre uma moto e um carro na BR-080 vitimou um motociclista. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã, no local conhecido como Roda D’água, próximo à Brazlândia.

Equipes do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal (CBMDF) prestaram atendimento ao motorista e ao motociclista, que, no início do atendimento, já não apresentava sinais vitais. O motorista ficou preso às ferragens, e foi necessário usar o equipamento especializado para a retirada do veículo. O condutor do carro foi encaminhado para o Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ) com suspeita de traumatismo crânioencefálico com sangramento ativo.

Parte da via que dá acesso à BR 080 foi interditada. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. O local ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

* Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca