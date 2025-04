Alteração no trânsito: pontos do DF sofrem mudanças no fim de semana

Agentes do Detran-DF irão realizar algumas mudanças no trânsito devido a eventos culturais e esportivos no fim de semana. - (crédito: Agência Brasília)

Neste sábado (12) e no domingo (13), as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) farão intervenções em vias do Cruzeiro, Plano Piloto e Lago Sul, por conta de eventos esportivos e culturais que serão realizados na capital.

Asa Norte

Neste sábado, a Arena BRB Mané Garrincha tem como atração o show da dupla Jorge & Mateus. Devido ao evento, a partir das 16h os agentes do Detran-DF atuarão no controle de tráfego nas imediações do estádio, em pontos fixos e realizando o patrulhamento na região para melhorar a fluidez, auxiliar a travessia de pedestres e coibir infrações.

Na via N2, na altura da rotatória de acesso à via de contorno do Estádio Nacional de Brasília (ENB), será delimitada uma área de embarque para veículos de transporte de passageiros por aplicativo.

Lago Sul

No sábado, a partir das 23h59, agentes do Detran-DF sinalizarão toda a extensão do acostamento da via em frente ao Pontão do Lago Sul, sentido Lago Sul. No domingo, a partir das 5h, as equipes farão a interdição da via S1, na altura do Museu da República, e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul.

Também no domingo, será realizado o evento Itaú BBA Ironman, que inclui provas de natação, ciclismo e corrida. O ciclismo utilizará a Ponte Honestino Guimarães, Estrada Parque das Nações (EPNA), Estrada Parque Guará (EPGU), Esplanada dos Ministérios, via JK e Ponte JK. As vias serão interditadas a partir das 5h, e as ações de trânsito serão coordenadas pela Polícia Militar (PMDF) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), com o apoio do Detran-DF.

Eixo Monumental

No domingo, a partir das 6h, o Detran-DF fará intervenções no trânsito do Eixo Monumental, devido à corrida Run the World. O evento contará com percurso de 5km. Os agentes de trânsito farão a interdição de três faixas das vias S1 e N1, próximas ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e da via de ligação S1/N1, localizada entre a Catedral Rainha da Paz e a Praça do Cruzeiro. A previsão é de que as interdições ocorram até as 10h.

Cruzeiro

Domingo, no Cruzeiro, é dia de Rua do Lazer com a 3ª Edição da Cãominhada. A partir das 9h, agentes de trânsito farão a interdição de um trecho da Avenida das Mangueiras, proximo ao Ginásio do Cruzeiro e do supermercado Super Veneza. A via deve ser liberada às 13h.

Setor Hoteleiro Sul

No domingo, o Detran-DF dará apoio às gravações do filme Manual para Mudar o País. A partir das 15h, agentes de trânsito farão a interdição da via em frente ao Hotel Grand Bittar, no Setor Hoteleiro Sul (SHS). A previsão é de que a interdição ocorra até as 21h. Os agentes atuarão na região para garantir a segurança e fluidez do trânsito.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho