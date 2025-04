Detran-DF abre inscrições para curso de revisão da prova teórica da CNH

Candidatos que reprovaram duas vezes no exame teórico do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) podem se inscrever no curso gratuito de “Revisão para Obtenção de CNH”, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

As aulas serão ministradas na Escola Pública de Trânsito (EPT), na 706/906 Sul, no sábado (12/4) e no domingo (13/4). No sábado (12/4), a programação vai das 8h15 às 17h, com intervalo para almoço. Já no domingo (13/4), o curso ocorrerá no período da manhã, das 8h15 às 11h45.

O curso tem como principal objetivo elevar o nível de conhecimento dos futuros condutores, oferecendo uma revisão completa dos temas abordados na prova teórica. O conteúdo programático inclui regras de trânsito, legislação, direção defensiva, primeiros socorros e noções de funcionamento de veículos.

Segundo a chefe do Núcleo de Formação e Cursos de Trânsito, Ellen Souza, “os candidatos terão acesso a simulação de provas e exercícios, recebendo orientação de como preencher a documentação necessária no momento da prova”.

A metodologia de ensino utilizada no curso é ativa, com foco em situações práticas do cotidiano do trânsito. A abordagem inclui a explicação da teoria, sessões de tira-dúvidas e a resolução de questões, visando aprimorar a compreensão e a fixação do conteúdo.

O Detran-DF informa que são disponibilizadas apenas 20 vagas por mês para o curso. Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na Escola Pública de Trânsito (EPT), situada na 706/906 Sul.

O atendimento para inscrições ocorre em dias úteis, das 8h às 17h30. Vale lembrar que o atendimento na EPT precisa ser agendado pelo Portal de Serviços. O candidato deve comparecer portando Carteira de Identidade no dia e horário agendados para realizar a inscrição.