Casamento Comunitário 2025: inscrições estão abertas para edição de junho

A oportunidade de oficializar a união no civil de forma gratuita já tem nova data marcada para este ano. Em 29 de junho, a segunda edição do Casamento Comunitário 2025, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), vai realizar uma cerimônia que busca fortalecer vínculos familiares e garantir o direito à cidadania por meio da regularização civil da união entre casais.

Ao todo, estão previstas quatro edições do casamento ao longo de 2025, com expectativa de beneficiar até 300 casais — um aumento de 150 vagas em relação ao ano passado. As próximas cerimônias estão programadas para 31 de agosto e 7 de dezembro.

Além da isenção de taxas cartoriais, os casais recebem diversos apoios para o grande dia, como o transporte até o local da cerimônia, trajes completos, maquiagem e penteado para as noivas, com ajuda de voluntários e empresas parceiras. O custo médio de um casamento civil gira em torno de R$ 600, o que pode ser um obstáculo para muitos casais.

Quem pode participar?

Para participar do casamento comunitário, os noivos precisam ter, no mínimo, 18 anos, residir no Distrito Federal, não ter impedimentos legais para o casamento e comprovar baixa renda por meio de uma declaração de hipossuficiência, assinada no momento da inscrição.

A lista de documentos exigidos inclui:

RG ou CNH (originais);

CPF (original);

Comprovante de residência recente em nome dos noivos;

Declaração de hipossuficiência preenchida e assinada;

Certidão de nascimento (para solteiros);

Certidão de casamento com averbação do divórcio, formal de partilha e certidão de nascimento (para divorciados);

Certidão de casamento anterior, certidão de óbito do cônjuge falecido, formal de partilha e certidão de nascimento (para viúvos).

Locais e horários de inscrição

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, em quatro unidades da Sejus:

Praça dos Direitos da Ceilândia (QNN 13, Ceilândia Norte)

Unidade Rodoviária do Na Hora (Rodoviária do Plano Piloto, plataforma inferior)

Praça dos Direitos do Itapoã (Quadra 203, Del Lago II)

Estação Cidadania do Recanto das Emas (Quadra 113, Lote 9)

As vagas são limitadas e preenchidas conforme a ordem de inscrição. A confirmação depende da análise e aprovação dos documentos entregues. Caso haja desistências ou pendências documentais, casais da lista de espera poderão ser convocados.

