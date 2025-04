Criança de 3 anos morre em tiroteio em Ceilândia; outras três vítimas ficaram feridas

Uma criança morreu e três pessoas ficaram feridas em um tiroteio em Ceilandia, às 23h deste domingo (13/4).

A informação foi confirmada ao Correio pela Policia Militar. A menina que morreu tinha apenas 3 anos.

A equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros atendeu duas das quatro vítimas. Um homem de 37 anos foi baleado no olho. Estava consciente, orientado e foi levado para o Hospital de Base. A outra vitima, também do sexo masculino, foi baleada no braço direito e acabou sendo atendida e transportada pelo Samu.

O autor dos disparos foi preso pela PMDF e levado para a 15ª Delegacia de Policia (Ceilândia Centro).