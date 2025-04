Criança de 8 anos morre após participar de "desafio do desodorante" em Ceilândia

Uma menina de 8 anos morreu após inalar spray de desodorante. O caso ocorreu na última quarta-feira (10/4), mas foi divulgado pela Polícia Civil (PCDF) neste domingo (13/4). A criança, identificada como Sara Raíssa Pereira, teria participado do "desafio do desodorante", uma prática perigosa que circula nas redes sociais e que consiste em inalar aerossóis pelo maior tempo possível.

A criança foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-la por cerca de 60 minutos, mas a menina não apresentou reflexos. A morte cerebral foi constatada no mesmo dia, e o óbito foi declarado oficialmente três dias depois.

A 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. A polícia busca determinar como a criança teve acesso ao desafio e identificar o responsável pela divulgação do conteúdo. Caso seja comprovado dolo ou negligência grave, o autor poderá ser indiciado por homicídio duplamente qualificado, com pena de até 30 anos de prisão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular