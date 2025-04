Tragédia: Jovem de 23 anos morre após ser atropleado na Ponte JK

Um jovem de 23 anos morreu atropelado na noite deste domingo (13/4), na Ponte JK, sentido Setor de Clubes. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o jovem caído no solo. A vítima foi atingida por um veículo modelo VW T-Cross, de cor branca, conduzido por uma mulher, cuja idade não foi informada. Ela permaneceu no local durante todo o atendimento.

Equipes do CBMDF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram os primeiros socorros à vítima. No entanto, apesar dos esforços, o jovem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado por um médico ainda no local.

A condutora, em estado de crise nervosa, também recebeu atendimento das equipes. Como não apresentava ferimentos, não houve necessidade de encaminhamento a uma unidade hospitalar. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada. As circunstâncias do acidente não foram informadas pelo CBMDF.

Saiba Mais Cidades DF Clientes e lojistas reclamam de insegurança em Taguatinga centro

Clientes e lojistas reclamam de insegurança em Taguatinga centro Cidades DF Dupla é presa com carro furtado e bike roubada em Santa Maria

Dupla é presa com carro furtado e bike roubada em Santa Maria Cidades DF Justiça revoga prisão de acusada de furtar mais R$ 100 mil