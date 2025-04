Detran autuou 129 condutores alcoolizados no fim de semana

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) autuou 129 condutores por dirigir sob a influência de bebida alcoólica. Um dos motoristas foi conduzido à delegacia por apresentar concentração de álcool considerada crime. A operação Respaldo foi realizada entre sexta-feira (11/4) e domingo (13/4).

Os agentes de trânsito abordaram 750 condutores e realizaram 710 testes de etilômetro. Durante as operações, os agentes autuaram ainda 36 motoristas inabilitados, 22 com a CNH vencida há mais de 30 dias, 40 por conduzir veículo com o escapamento irregular, três por transpor bloqueio viário e 105 por infrações diversas. As equipes de fiscalização recolheram 55 veículos ao depósito.

Operação Rescaldo

Santa Maria foi a cidade que registrou o maior número de condutores alcoolizados (86) no fim de semana, de acordo com a Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF. A operação Rescaldo é uma ação estratégica, realizada no período da madrugada, com o objetivo de retirar de circulação os condutores alcoolizados e reduzir o número de sinistros de trânsito.

*Com informações da Agência Brasília

