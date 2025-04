Vídeo mostra momento de tiroteio em festa em Ceilândia

Novas imagens cedidas ao Correio mostram o momento em que o autor de um tiroteio chega a uma festa em Ceilândia e dispara contra uma multidão, matando uma criança de 3 anos e uma mulher de 39. Outras três vítimas ficaram feridas, com duas delas correndo risco de morte. O menor de idade chegou ao local do evento, na QNM 06 Conjunto E, em Ceilândia Norte, e cometeu o crime por volta das 23h20 deste domingo (14/4). Ele alega ter agido sozinho, mas a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) diz que o jovem teria sido contratado após uma briga entre dois homens.

VEJA VÍDEO:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado informa que a equipe da PMDF estava nas dependências da 15ª DP quando uma pessoa entrou na delegacia comunicando o tiroteio. Ela informou que o autor ainda estava armado em uma lanchonete na região, onde se escondia embaixo do balcão. Foi feita uma abordagem e localizaram o indivíduo com uma arma de fogo na cintura, desmuniciada e aberta.

Segundo o B.O., o menino confessou o crime, afirmando que se tratava de um acerto de contas. Ele teria perdido drogas e a vítima, que conhece como "Gordão" ou "Tiquinho" e aponta ser traficante, estava lhe cobrando com violência física e ameaças, inclusive contra sua família. Essa versão vai contra a fornecida anteriormente pela PMDF, que constatava que o tiroteio foi motivado por uma briga entre dois homens, que tinham um desafeto. Após a discussão, um dos envolvidos teria deixado a festa e contratado o adolescente para executar o rival no evento.

O B.O. também aponta que o suspeito não pode receber liberação imediata, uma vez que há mandado de busca e apreensão (MBA) em desfavor do adolescente, inúmeras passagens por crimes graves e as circunstâncias do fato ora em apuração são gravíssimas, já que cinco vítimas foram alvejadas. Dessa forma, a autuação flagrancial, sem liberação do adolescente, é de rigor no caso concreto.