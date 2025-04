Mulher de 39 anos morre após ser baleada em tiroteio durante baile em Ceilândia

Juliana Pereira, de 39 anos, morreu após ser baleada durante um tiroteio ocorrido na noite de domingo (13/4) em um baile na QNM 06, Conjunto E, em Ceilândia Norte. Mãe de cinco filhos, ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu às 5h25 da manhã desta segunda-feira (14/4). Outras três pessoas também foram baleadas, incluindo uma menina de 3 anos, que morreu no hospital. O adolescente acusadoo de efetuar os disparos foi apreendido pela PMDF e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II). A Polícia Civil investiga o caso para identificar todos os envolvidos e a motivação completa do crime.

A irmã de Juliana, Larissa Pereira, conversou com o Correio e contou que Juliana era uma mulher alegre, que amava viver, e estava no local se divertindo com amigas. “Foi uma infelicidade. Ela morreu se divertindo, sem ter nada a ver com aquilo”, lamentou.

Moradores da região relataram que o evento era uma festa de aniversário de um morador da quadra, que começou ainda na tarde de domingo e tomou grandes proporções, com aglomeração e uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Os relatos também indicam que a arma usada parecia ser uma pistola 9mm, de alto poder de fogo, e que o adolescente foi contratado como forma de pagamento de uma dívida de drogas.