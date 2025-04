O que se sabe sobre o crime cometido por um adolescente em Ceilândia

Em questão de segundos, uma festa de aniversário se transformou em tragédia, na noite de domingo, em Ceilândia. O que era para ser uma comemoração, na QNM 06, terminou com dois assassinatos e famílias dilaceradas quando um adolescente de 15 anos chegou ao local em uma bicicleta e abriu fogo contra os convidados, atingindo cinco pessoas.

Duas delas morreram: a dona de casa Juliana Pereira, 39, e Esthella Heloisa Cardoso de Oliveira, de 3 anos. Três pessoas, que não tiveram as identidades reveladas, seguem internadas. O Correio apurou que uma delas seria o avô de Esthella e outra, o próprio aniversariante. O menor foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar.

O tiroteio ocorreu por volta das 23h20. A festa de aniversário de um morador da região começou às 16h, embaixo de uma tenda erguida próximo a uma distribuidora de bebidas, no Conjunto E. Além de parentes e amigos, vizinhos se juntaram à comemoração. Testemunhas contaram que o evento tomou grandes proporções e se transformou em tumulto, com consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Esthella foi à festa levada pela mãe, mas no momento do ataque estava no colo do avô, que também teria sido baleado. Imagens obtidas pelo Correio mostram a chegada do adolescente à comemoração. Ele desce da bicicleta, caminha um pouco e abre fogo contra as pessoas. Logo em seguida, é possível ver o desespero e a correria de quem estava no local.

Apreensão

Segundo o Boletim de Ocorrência, após o tiroteio, uma testemunha foi à 15ª DP, onde encontou uma equipe da Polícia Militar (PMDF). Ela informou que o autor estava em uma lanchonete da região, escondido embaixo do balcão. Os policiais foram ao local e acharam o menor. A arma foi encontrada depois. Era uma pistola calibre .40 com seletor de rajada e mira laser, equipamentos que tornam o armamento extremamente perigoso, aumentando o poder destrutivo.

Para justificar sua ação, o adolescente apresentou uma versão diferente da apurada pela PM, por meio de testemunhas. Ao ser questionado, ele disse que teria perdido drogas e por isso estaria sendo intimidado pelo avô de Esthella, conhecido como "Gordão" ou "Tiquinho". O homem seria traficante e estaria coagindo o menor com violência física e ameaças, inclusive, contra a família dele. Por isso, ele teria atirado contra as pessoas.

Mas testemunhas contaram aos militares que, durante a festa, dois homens discutiram. Após a briga, um deles saiu e teria contratado o adolescente para executar o rival. A versão será apurada pela Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), para onde o menor foi conduzido.

Vítimas

Os disparos acertaram o alvo da emboscada, o avô de Esthella, que está em estado grave. A criança foi baleada e não resistiu. Juliana e outras duas pessoas também foram atingidas. O aniversariante levou um tiro de raspão no braço e não corre risco de morte. A terceira vítima não teve o estado de saúde divulgado.

Juliana, mãe de cinco filhos, foi socorrida com vida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 5h25 de ontem. Ela estava na festa com amigas e, segundo relatos da família, era uma mulher alegre e que amava viver. "Foi uma infelicidade. Ela morreu se divertindo, sem ter nada a ver com aquilo", lamentou Larissa Pereira, irmã da vítima.

O menor tinha um mandado de busca e apreensão em aberto, além de diversas passagens por outros atos infracionais. Por conta da gravidade do caso, a polícia decidiu mantê-lo detido. "Não há dúvidas sobre a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (consumado e tentado). O próprio adolescente confessou o ato, justificando-o como uma espécie de acerto de contas e informou que praticou o crime sozinho. Em relação à sua liberação imediata, esta revela-se inviabilizada", destacou a PCDF por meio de nota oficial.

