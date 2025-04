Dia do Jornalista: TCDF homenageia profissionais do Correio Braziliense e TV Brasília

Em comemoração ao Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) homenageou, nesta segunda-feira (14/4), diretora de redação do Correio Braziliense, Ana Dubeux, e o gerente de jornalismo da TV Brasília, Patrício Macedo. Os jornalistas Ana Maria Campos e José Carlos Vieira também foram homenageados.

O evento aconteceu durante a manhã no Plenário da Corte. Estiveram presentes na mesa o presidente do TCDF, Manoel de Andrade, a chefe da Assessoria de Comunicação (Ascom) do TCDF, Polyana Resende Brant, o regente da Escola de Contas, Renato Rainha, secretário de Relações Institucionais do TCDF, André Clemente, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas em exercício, Marcos Felipe Lima.

TCDF realiza homenagem ao Dia do Jornalista - Ana Dubeux, Patrício Macedo e o conselheiro Manoel de Andrade (foto: FELIPE COSTA/TCDF)

Durante discurso, o conselheiro Manoel de Andrade destacou que “não se faz democracia sem imprensa livre” e frisou o papel da imprensa para aproximar a Corte da sociedade. “O vetor da democracia é uma imprensa livre, não se consegue fazer democracia sem liberdade de pensamento com responsabilidade”, declarou.

O presidente ainda destacou que a aproximação com a imprensa e as homenagens no Dia do Jornalista devem acontecer nos próximos anos, destacando a estratégia de aproximação da nova gestão com a população. "Queremos colocar o Tribunal no radar da sociedade, fiscalizando para a sociedade", reforça. "Abrir as portas do Tribunal, deixar o mais transparente possível, visível, palpável, para que as pessoas respeitem".

Além do evento, o Tribunal planeja realização do Prêmio de Jornalismo do TCDF e do Café com o Presidente. As ações estão em desenvolvimento.

A jornalista Polyana Resende Brant, chefe da comunicação do TCDF, destacou a relação entre a imprensa e o Tribunal de Contas. “Têm papéis distintos, mas, ao mesmo tempo, similares, complementares”, destacou. “Ambos fiscalizam, ambos analisam, informam com foco no interesse público em benefício da sociedade”.

Os 59 profissionais da imprensa foram homenageados com vídeo feito pela equipe de comunicação do TCDF e receberam certificados de menção honrosa. Após a solenidade, os jornalistas e radialistas presentes foram recepcionados com um café da manhã.

O evento foi transmitido ao vivo e está disponível no canal do TCDF no YouTube.