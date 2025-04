Bolsa Maternidade do GDF ultrapassa 19 mil kits entregues, desde 2020

A Polícia Civil de Goiás abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido - (crédito: Reprodução/Freepik)

Mais de 19 mil famílias do Distrito Federal foram beneficiadas pelo programa Bolsa Maternidade desde sua criação, em 2020. A iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), tem como objetivo apoiar mães de recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um kit com itens básicos para o bebê e um auxílio financeiro.

De acordo com dados do GDF, o número de kits entregues cresceu 474% nos últimos quatro anos, chegando ao recorde de 7.093 bolsas distribuídas apenas em 2024. O programa integra os benefícios socioassistenciais oferecidos pela rede pública e funciona como um tipo de “auxílio natalidade”. Assim. o programa garante um começo de vida mais digno às crianças nascidas em famílias de baixa renda.

Cada kit contém itens como fraldas, body, casaco, toalha e outros produtos de higiene e vestuário. Além disso, é oferecida uma parcela única de R$ 200 por criança nascida — inclusive em casos de natimorto. Até março de 2024, as bolsas podiam ser retiradas nas maternidades. Com a reformulação do processo, agora a entrega é feita diretamente nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), para agilizar o acesso das famílias ao benefício.

Como receber o auxílio?

Para receber o auxílio, as mães devem estar cadastradas no CadÚnico e procurar um Cras até 30 dias após o parto. O valor em dinheiro é pago em até 90 dias, e a retirada do kit pode ser feita no momento do atendimento na unidade socioassistencial.

* Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado