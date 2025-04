Fecomercio leva serviços gratuitos para a população de Ceilândia

O projeto social Fecomércio Mais Perto de Todos será realizado em Ceilândia, na Praça da Bíblia, localizada na QNP 19. A população terá acesso a serviços gratuitos nas áreas de saúde, nutrição, beleza, esporte, assistência social e alimentação, além de capacitação e oportunidades de estágio. O evento acontecerá nesta sexta-feira (4/4), das 9h às 17h, e neste sábado (5/4), das 9h às 15h.



Realizado desde 2021, o projeto Fecomércio Mais Perto de Todos realizou mais de 110 mil atendimentos. Neste ano, além de Ceilândia, a caravana de serviços gratuitos terá uma edição especial na Torre de TV, em 17 de maio, e também passará por Brazlândia (6 e 7/6), Planaltina (1º e 2/8), Vicente Pires (5 e 6/9) e Gama (3 e 4/10).

Atividades gratuitas

Durante os dois dias de evento, a população de Ceilândia terá acesso gratuito aos seguintes serviços: urologia (só na sexta); medicina da família; oftalmologia; nutrição; psicologia; exames preventivos e consultas médicas; atendimentos odontológicos e oftalmológicos; cortes de cabelo; colocação de DIU; design de sobrancelhas; oficinas e palestras de qualificação profissional.

Além destas atividades, o projeto também apresentará conserto de bicicletas; credenciamento do Sesc; emissão de carteira de identidade; solicitação de seguro-desemprego; entrega de brindes e sorteio de prêmios, apresentações circenses, culturais e DJ; distribuição de picolé, pipoca e algodão doce; massagem relaxante; totó, pingue-pongue e brinquedos

Uma das novidades desta edição é a bioimpedância, oferecida pela equipe de nutrição do Sesc-DF. O exame analisa a composição corporal, incluindo a quantidade de gordura, músculo, água e outros componentes. Com as informações, os profissionais podem identificar, por exemplo, deficiências de massa muscular ou excesso de gordura corporal, monitorar o progresso de treinos e dietas e realizar o diagnóstico e o tratamento de doenças como obesidade, sarcopenia e desnutrição. É importante ressaltar que os interessados em realizar o exame de bioimpedância devem seguir algumas instruções.

Serviço

Projeto Fecomércio Mais Perto de Todos em 2025

Local: Praça da Bíblia, em Ceilândia

Endereço: QNP 19 (https://maps.app.goo.gl/CyK3EkaDHrDDBa8L7)

Data: 4 e 5 de abril

Horários:

Dia 4 – 9h às 17h

Dia 5 – 9h às 15h