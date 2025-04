Ação da Defensoria oferece serviços gratuitos para mulheres nesta segunda

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realiza, nesta segunda-feira (7/4), das 8h às 16h, mais uma edição do Dia da Mulher. O evento ocorre no Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte, e contará com diversos atendimentos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Entre os serviços oferecidos estão a emissão do Cartão Creche e do Cartão Material Escolar, em parceria com a Secretaria de Educação do DF. A programação também inclui atendimentos jurídicos, exames médicos, assistência psicossocial, vagas de estágio, orientação profissional e cortes de cabelo.

Realizado desde 2023, o mutirão já contabiliza mais de 35 mil atendimentos. A cada edição, novas parcerias são firmadas para ampliar os serviços oferecidos ao público feminino.

Saúde

A iniciativa vai oferecer consultas com médico cardiologista e exames de eletrocardiograma, ofertados pela clínica Integracor Medicina Cardiovascular, além de auriculoterapia e técnicas terapêuticas de ventosa, disponibilizados pela Escola Nacional de Acupuntura (Enac).

O Serviço Social do Comércio (Sesc) ofertará serviços de odontologia, como limpeza e restauração, além de mamografias e exames citopatológicos. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) disponibilizará exames de autocoleta para o teste de HPV às mulheres na faixa etária de 30 a 49 anos. A Secretaria de Saúde do DF (SES/DF), por sua vez, oferecerá vacinas.

Educação e Empregos

Serão ofertadas vagas de estágio de nível médio e superior, disponibilizadas pelo Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) para o público de 14 a 24 anos. Para a efetivação do cadastro, é necessário levar CPF, RG, dados escolares e pessoais. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realizará cadastros no Programa Senac Cursos de Gratuidade (PSG).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet/DF) vai oferecer vagas de empregos e atendimentos ao empregador, como CTPS Digital, seguro-desemprego, orientação profissional, Cesta do Trabalhador, inscrições e orientações para diversos cursos de qualificação profissional e de orientações para o Programa PROSPERA (Microcrédito).

Social e Conscientização

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Migrantes vai disponibilizar atendimento e orientação multilíngue a mulheres imigrantes. O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Móvel, da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes/DF), ofertará a prestação de serviços socioassistenciais.

A Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF disponibilizará o cadastro da pessoa com deficiência, a carteira de identificação para pessoa com Transtorno do Espectro Autista, solicitação do cartão de identificação da pessoa com deficiência, orientações sobre Passe Livre Especial e sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (Provid), prevenção orientada à violência doméstica e familiar será oferecido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A Divisão Integrada de Atendimento à Mulher, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizará apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), prestará acolhimento e apoio psicossocial, além de orientações à população.

Beleza e Autoestima

A escola de Barbeiro Roberto Ramos oferecerá cortes femininos, masculinos e também barba. O Senac Beleza oferecerá maquiagem, durante o turno matutino. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) distribuirá água potável ao longo do evento, além de realizar a negociação e a renegociação, a alteração de titularidade, a suspensão de fornecimento de religação, a revisão de conta e o agendamento para outros atendimentos.