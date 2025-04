Empresa de coleta de resíduos pega fogo em Ceilândia

Um incêndio em uma empresa de coleta e destinação de resíduos perigosos que fica na quadra 05 do Setor de Indústria, em Ceilândia foi registrado na noite de segunda-feira (14/4). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência por volta das 21h.

Os militares do corpo de bombeiros identificaram, durante o combate às chamas, que no interior do galpão havia uma grande quantidade de produtos perigosos e seis caminhões coletores de Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados (OLUC). Dessa forma, devido a gravidade da ocorrência, foram acionadas mais três unidades operacionais e equipes especializadas em Combate a Incêndio Urbano e Produtos Perigosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cinco dos seis caminhões foram totalmente preservados, assim como a estrutura da edificação. O incêndio foi controlado em cerca de 40 minutos, devido à sua complexidade e aos riscos associados. Não houveram vítimas no incidente.

Após realização do gerenciamento de riscos presentes e o rescaldo, o local ficou aos cuidados dos proprietários. Não há informações a respeito do que provocou o incêndio. A perícia do CBMDF foi acionada. Veja fotos: