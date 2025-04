Paixão de Cristo terá esquema especial de trânsito em Planaltina

*Por Nathália Queiroz

A encenação da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha, que ocorrerá na próxima sexta-feira (18/4), em Planaltina, contará com ações integradas de mobilidade e segurança, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciará a operação a partir das 6h, com reforço de batalhões especializados. No local, será montada a Cidade da Segurança, que contará com atendimento médico e apoio tático. Na entrada do evento, será realizada revista pessoal, e objetos com possibilidade de provocar cortes se quebrados, como copos e garrafas de vidro, não serão permitidos na área da apresentação. O uso de drones particulares e sem autorização para utilização também está proibido.

Trânsito

A principal via para o Morro da Capelinha, a DF-230, terá sentido único a partir das 12h de sexta-feira, no trecho entre as DF-128 e 130. O primeiro acesso será exclusivo para os pedestres e veículos credenciados. O segundo, para ônibus e demais transportes, com áreas de estacionamento orientadas por agentes.

“É importante, também, que as pessoas cheguem com antecedência e estacionem em locais permitidos e que estejam atentas aos pedestres”, alerta o diretor de Policiamento e Fiscalização do Detran-DF, Glauber Peixoto.

Atendimento médico

No local, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atuará em conjunto com a Secretaria de Saúde, com postos de atendimento pré-hospitalar e viaturas de salvamento. A recomendação do CBMDF é que a população utilize roupas leves, leve protetor solar e se hidrate.

