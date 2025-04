Horário do Metrô é alterado para o feriadão; confira:

Metrô DF terá horário ampliado nesta quinta-feira (20), em razão do jogo Brasil x Colômbia. - (crédito: Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília)

O feriado prolongado vai alterar o funcionamento do Metrô nos próximos dias. A capital completa 65 anos nesta segunda (21/4) e receberá algumas atrações na Esplanada dos Ministérios, de 19 a 21 de abril. Neste período, os shows se encerram de madrugada e a Estação Central funcionará até às 2h para atender aos brasilienses.

Na quinta-feira (17/4), o Metrô funcionará em horário padrão (5h30 às 23h30). No feriado da Sexta-Feira Santa (18/4), as atividades começam ás 7h e terminam ás 19h. Nos dias 19, 20 e 21 de abril (período festivo), das 23h30 às 2h, somente a Estação Central estará disponível para embarque e desembarque. As demais estações, neste horário, funcionarão apenas para os passageiros desembarcaarem.

Veja o funcionamento:

Wesley Safadão e Léo Santana são atrações esperadas para o sábado (19/4), e Fagner e Mari Fernandez, para o domingo (20/4). Na segunda-feira (21/4), aniversário de Brasília, Eli Soares fará um show gospel e, posteriormente, a banda pagodeira Menos É Mais e a dupla Zé Neto & Cristiano vão conduzir o show. Os artistas sertanejos gravarão um novo conteúdo audiovisual durante a apresentação.

Durante todo o feriadão, de 17 a 21 de abril, o programa Vai de Graça oferecerá transporte público gratuito a todos os passageiros que podem utilizar Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, PcD, Idoso ou Passe Livre Estudantil para a liberação automática da catraca.

Para quem não tem nenhuma das opções, podem ser utilizados cartões de crédito e débito, sem qualquer cobrança. Cobradores e fiscais estão orientados a auxiliar os passageiros nos ônibus e nas estações de metrô.

