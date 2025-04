Paróquia realizará encenação da Via Sacra para surdos

Imagens da Via Sacra do Morro da Capelinha no ano passado. Neste ano, a prática cristã terá acessibilidade para surdos e deficientes auditivos - (crédito: Carlos Vieira/CB)

Em uma iniciativa de inclusão e fé, a Paróquia Cura D’Ars, o Instituto Nossa Senhora do Brasil (Inoseb) e a Pastoral do Surdo de Brasília (PSB) promovem nesta sexta-feira (18/4) a Via-Sacra dos Surdos.

A encenação, que rememora a Paixão de Cristo por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), será realizada às 17h na Paróquia Cura D’Ars, localizada na Asa Sul, logo após a celebração da Paixão do Senhor.

O espetáculo conta com a participação de aproximadamente 60 atores surdos. A apresentação tem duração estimada de quatro horas e deve atrair cerca de 800 pessoas, conforme a organização do evento.

Via Sacra no Morro da Capelinha

Uma das mais tradicionais manifestações religiosas do Distrito Federal, a Via Sacra no Morro da Capelinha, em Planaltina, ocorrerá após a Celebração da Santa Cruz que será presidida pelo cardeal Paulo Cezar — arcebispo de Brasília. A cerimônia está prevista para às 15h. O espetáculo é realizado pelo Grupo Via Sacra.

Na quinta-feira (17/4), o grupo fará a encenação da Santa Ceia no estacionamento do Ginásio de Funções Múltiplas. O evento será depois da missa que está marcada para às 20h.