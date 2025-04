Pesquisa aponta que 37% das mulheres sofreram assédio nos ônibus do DF

Do total de entrevistados, de todos os gêneros, 40% disse já ter presenciado uma situação de assédio nos ônibus do DF - (crédito: Caio Gomez)

Cerca de 37% das mulheres que utilizam ônibus no Distrito Federal já sofreram assédio sexual dentro dos veículos. Os dados são da Pesquisa de Satisfação e Prioridades dos Usuários do Transporte Público Coletivo por Ônibus do DF, desenvolvida pelo Tribunal de Contas do DF.

A pesquisa, lançada desde o dia 7 de abril, já foi respondida por aproximadamente mil pessoas, entre elas 52% do gênero feminino. No total dos respondentes, de todos os gêneros, 40% afirmaram já ter presenciado situações de assédio nos transportes públicos apurados.

Para o presidente do TCDF, o desembargador Manoel de Andrade, a análise dos dados é importante para identificar as demandas da população sobre o transporte na capital e pontos a serem melhorados. “Os resultados da pesquisa serão enviados ao governo para justificar a providência, no caso da lotação, insegurança, assédio e perturbação. São questões que serão levadas para ajuste”, afirmou.

As empresas apuradas no levantamento sao Piracicabana, Pioneira, Urbi, Marechal e BSBus, ou seja, dados sobre a opinião dos passageiros que utilizam ônibus do entorno do DF não foram apurados na pesquisa. O formulário está disponível até o dia 28 de abril e pode ser acessado no site do TCDF. "Por enquanto, com os dados que temos, é a ponta do iceberg. Tomara que eles recebam a ponta. E essa é uma auditoria que fazemos o ano inteiro, esse acompanhamento", completou.