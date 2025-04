Pedestre atropelado por caminhão, na Fercal, está em estado grave

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, identificada como E. D. O., de 51 anos, foi atingida por um caminhão DAF, de cor cinza - (crédito: @Fercalnamidia / Redes Sociais)

Um homem identificado como E.D.O., de 51 anos, foi atropelado por um caminhão e socorrido em estado grave na noite desta terça-feira (15/4), na região da Fercal, em Sobradinho, no Distrito Federal. O acidente ocorreu por volta das 21h39, na DF-205, nas proximidades da fábrica de cimento Ciplan.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi atingida por um caminhão DAF, de cor cinza. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o homem estava inconsciente e apresentava traumatismo cranioencefálico, além de múltiplas fraturas pelo corpo.

Dois veículos de resgate foram mobilizados para o atendimento. Após os primeiros socorros no local, a vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional de Sobradinho.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do atropelamento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para registrar a ocorrência.