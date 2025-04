Mais de 100 mil pessoas são esperadas na Via Sacra em Planaltina

"Acredito que vamos conseguir levar a mensagem do amor de Deus para todos que vierem nos prestigiar", diz Gonçalves, no papel de Cristo - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Por Nathália Queiroz

Um dos eventos mais tradicionais do DF, a encenação da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha — que se realiza desde 1973 em Planaltina — ocorrerá sexta-feira (18/4) e deverá atrair uma multidão. Em 2024, cerca de 100 mil pessoas assistiram ao espetáculo, e a expectativa é de que o público deste ano seja ainda maior. Muitos vão ao local para manifestar sua devoção pagando promessas. Outros comparecem estimulados pelo interesse de conhecer o templo histórico.

A médica Juliana Diniz faz um alerta para os cuidados com a saúde durante o evento, que se realiza durante o dia, com uma sensação térmica elevada e em meio ao cerrado. "É importante que os fiéis se mantenham hidratados, usem protetor solar, levem guarda-chuva e também façam uso de repelente. Caso seja possível, carreguem um lanche leve. Frutas são uma ótima opção", orienta.

Os visitantes deverão estar preparados para o clima. Há previsão de precipitações durante a tarde e à noite, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mas, com chuva ou sol, o Grupo Via Sacra ao Vivo, criado na região administrativa, manterá a apresentação com uma equipe de 1.400 pessoas. Delas, 1.100 representarão personagens bíblicos.

Giliana Ribeiro, Rafael Gonçalves e Júnior Ribeiro (D) interpretam, respectivamente, Maria de Nazaré, Jesus Cristo e Judas (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Sagrado

Durante quatro horas, a partir das 16h, é enceanada a Via Sacra, com os últimos momentos da vida de Jesus Cristo: julgamento, prisão, crucificação, morte e ressurreição. Ela é dividida em 14 estações, distribuídas por 800 metros no Morro da Capelinha, onde os atores se apresentam. Antes disso, às 15h, está prevista uma cerimônia que terá à frente o arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa: a Celebração da Cruz

Rafael Gonçalves, 28 anos, interpretará o filho de Deus pelo segundo ano consecutivo. Para ele, que considera uma grande responsabilidade representar o papel, os demais atores se prepararam com empenho. "Acredito que vamos conseguir levar a mensagem do amor de Deus para todos que vierem nos prestigiar", afirma.

Outro componente do elenco, Júnior Ribeiro, 31 — que dará vida a Judas —, destaca, sem dar "spoiler", que o espetáculo passou por mudanças desde a edição anterior. "O Grupo Via Sacra busca evoluir em sintonia com as novas tecnologias. Teremos novidades nos figurinos e cenários, o que deve enriquecer ainda mais a experiência do público", garante.

Ribeiro comenta a forte reação que seu papel costuma despertar na plateia. "Judas é recebido com gritos e vaias. As pessoas se envolvem intensamente com a encenação", conta.

Como Maria de Nazaré, Giliana Ribeiro, 38, ressalta: "Estamos com um olhar mais atento aos detalhes (do espetáculo). Tudo isso faz parte do nosso compromisso em manter viva essa tradição, mas também de evoluir com o tempo, honrando os 52 anos de caminhada (da apresentação) com ainda mais excelência".

Esquema especial de trânsito e segurança

A Paixão de Cristo, em Planaltina, contará com um esquema para garantir o bom funcionamento de mobilidade e de garantia da ordem coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Para a proteção do público, A Polícia Militar dará início à operação às 6h, no Morro da Capelinha, com reforço de batalhões especializados. A Cidade de Segurança — que oferecerá suporte com atendimento médico, policiamento, apoio tático, entre outros serviços — será montada para funcionar durante toda a Sexta-feira Santa.

Das medidas de prevenção previstas contra delitos e crimes, será realizada a revista pessoal dos espectadores na entrada do local do evento. Estará proibido, por exemplo, levar objetos que ofereçam risco de provocar cortes se quebrados, como copos e garrafas de vidro. Além disso, o voo de drones particulares e sem autorização também será negado nas imediações da área de apresentação.

Veículos

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará alterações no tráfego para facilitar o acesso ao Morro da Capelinha e evitar congestionamentos. A principal via de acesso, a DF-230, terá sentido único, a partir das 12h de sexta-feira (18/4), no trecho entre as DF 128 e 130.

O órgão pretende limitar o acesso a duas entradas. Por uma só poderão passar pedestres e veículos credenciados. Pela outra, ônibus e demais meios de transportes.

O diretor de Policiamento e Fiscalização do Detran-DF, Glauber Peixoto, reforça o alerta para que o público não deixe para ir à região muito tarde. "É importante que as pessoas cheguem com antecedência, estacionem em locais permitidos e que estejam atentas aos pedestres", destacou.

Saúde

A estrutura de atendimento médico será garantida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em parceria com a Secretaria de Saúde. Postos de serviços pré-hospitalares estarão preparados, além de carros de resgate, caminhões de combate a incêndios, entre outros equipamentos de salvamento.

O CBMDF orienta que os espectadores usem roupas leves, protetor solar e se mantenham hidratados. De acordo com o Inmet, há previsão de chuva para a tarde e à noite de sexta-feira (18/4). A temperatura máxima poderá chegar aos 28°C.(Nathália Queiroz)