Em funcionamento: novos paineis são instalados nas estações do Metrô-DF

Foram instalados 55 novos painéis duplos informativos em todas as 27 estações do Metrô-DF na tarde desta quarta-feira (16/4). As telas proporcionam informações sobre o trajeto dos trens em tempo real, indicando o horário de chegada, além de campanhas educativas institucionais. Neste ano, os equipamentos chegaram ao fim de sua vida útil e foram substituídos por novos.

Cerca de R$ 1,85 milhão foram investidos para a aquisição de novos painéis no ano passado. A troca foi concretizada em todos os 55 dispositivos duplos, sendo dois por estação, ou seja, foram implantadas 110 telas em todas as estações do DF. “Estão todos em pleno funcionamento. São todos novos”, afirmou a Companhia Metropolitano do DF (Metrô-DF).

O deputado distrital do PSOL, Max Maciel, foi responsável por destinar emendas ao projeto e comemorou a conquista nas redes. “Os novos painéis, adquiridos a partir de recursos destinados pelo nosso gabinete, estão funcionando! Seguimos defendendo investimentos públicos para garantir um metrô de qualidade, pois ainda há muito a ser feito!”, celebrou.

Veja foto das telas em funcionamento na Estação Águas Claras:





*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti