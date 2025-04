Estelionato no Gama: PMDF prende dupla fazendo Pix falso em comércio

Duas mulheres foram presas por estelionato, nesta quinta-feira (17/4), no Gama. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as suspeitas foram flagradas aplicando golpes em série contra comerciantes da região. Elas realizavam compras em farmácias locais, recebiam os produtos e enviavam comprovantes falsos de pagamento via Pix.

A ação foi executada pelo 9º Batalhão de Polícia Militar depois que os comerciantes comunicaram o ocorrido. Com as suspeitas, foram recuperadas mercadorias avaliadas em R$ 2.000.

As detidas foram conduzidas à delegacia para as providências cabíveis.