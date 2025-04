Vai de Graça ganha reforço em 19 linhas neste feriadão

Diversas regiões administrativas vão receber reforço na quantidade de ônibus rodando para, assim, auxiliar na grande demanda neste feriado. Todos fazem parte do Vai de Graça, que permite o acesso gratuito ao transporte público nos domingos e feriados.

As 19 linhas que vão ter reforço atendem as regiões de Planaltina, Arapoanga, Sobradinho, Plano Piloto, Noroeste, Granja do Torto e Cidade Estrutural, fazendo percursos de forma interna na região, ou de ligação com o Plano Piloto. Todos os novos horários poderão ser vistos no DF no Ponto a partir do início da nova operação.

Confira as linhas que vão ter ampliação da oferta de viagens :

0.116 – Rodoviária do Plano Piloto / W3 – L2 Norte

115.1 – Circular – Rodoviária do Plano Piloto / L2 – W3 Norte

128.1 – Rodoviária Plano Piloto / W3 Norte (Noroeste) / Granja do Torto

158.1 – Rodoviária do Plano Piloto / W3 Sul / Cidade Estrutural

501.3 – Sobradinho II (Setor Oeste) / Eixo Norte-Sul / Estação da Asa Sul

501.4 – Sobradinho I e II (Setor Oeste) / Eixo Norte – Sul / Estação da Asa Sul

0.600 – Planaltina / Vila Buritis / Vila Vicentina / Setor Tradicional / Eixo Norte – Sul / Estação da Asa Sul

0.620 – Planaltina / Vila Buritis / Vila Vicentina / Setor Tradicional / Eixo Norte / Rodoviária do Plano Piloto

0.640 – Planaltina / Vila Buritis / Vila Vicentina / Setor Tradicional / W3 Norte – Sul / Estação da Asa Sul

066.2 – Circular – Planaltina (Estâncias I – V) / Mestre D’Armas (Estância – DF-128)

066.3 – Planaltina (Estâncias) – DF-128 / Mestre D’Armas / Estâncias V – I)

066.4 – Planaltina/ DF-230 / DF-128/ Mestre D’Armas I

067.3 – Planaltina / Vale do Amanhecer (Vila Pacheco)

600.7 – Planaltina (Avenida Independência) / Eixo Norte – Sul / Estação da Asa Sul

616.2 – Arapoanga / Estâncias / Eixo Norte – Sul / Estação da Asa Sul

616.8 – Planaltina/ Arapoanga/ Estância/ Eixo Norte e Sul

620.1 – Planaltina (Avenida Independência) / Eixo Norte / Rodoviária do Plano Piloto

640.2 – Planaltina (Avenida Independência) / W3 Norte – Sul / Estação da Asa Sul

643.1 – Arapoanga (DF-128) / Eixo Norte / Rodoviária do Plano Piloto

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti