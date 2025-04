Suspeito de furtar celulares em ônibus é detido no Setor Comercial Sul

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na manhã desta quinta-feira (17/4), um homem de 51 anos, que é considerado suspeito em uma série de furtos de celulares no transporte público, foi detido em uma parada de ônibus próxima a um shopping no Setor Comercial Sul.

Uma passageira reconheceu o suspeito dentro do ônibus e, segundo a vítima, o homem havia tentado furtar seu celular mais cedo, por volta das 7h30 em outro transporte coletivo. Ao identificá-lo, o motorista do ônibus manteve as portas fechadas, enquanto outro passageiro acionou uma equipe policial que passava nas proximidades.

Policiais do 1º Batalhão abordaram o suspeito, que negou qualquer envolvimento nos crimes. Durante buscas no interior do ônibus, os militares encontraram uma bolsa pequena com sete celulares no banco onde ele estava sentado. O homem alegou que a bolsa não lhe pertencia.

Quatro vítimas reconheceram o suspeito como autor de furtos anteriores. Ele foi conduzido à 5ª DP, juntamente com os aparelhos apreendidos, para os procedimentos legais.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti