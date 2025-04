Olhaê, o Correio! A história do jornal que nasceu com Brasília

Uma marca histórica para a cidade que mudou a história do Brasil. Brasília celebra, nesta segunda-feira (21/4), 65 anos de existência. Ao lado da capital e dos moradores, durante esses 23.741 dias, o Correio Braziliense seguiu cada notícia e cada vivência de Brasília desde aquele 21 de abril de 1960. Para celebrar a data especial, o jornal mais tradicional da cidade produziu um minidocumentário em vídeo que celebra o clássico canto de Olhaê, o Correio! e as mais de seis décadas da cidade se misturam com a mesma idade do Correio Braziliense.

A música que acordou muitos brasilienses e candangos marcou a história da capital. Não estamos falando de nenhuma balada do Legião Urbana ou do Capital Inicial, mas sim do tradicional Olha, aê, o Correio!. A frase cantada por muitos vendedores de jornais ao longo dos 65 anos de Brasília agora é relembrada pela importância histórica e cultural aos brasilienses.

"Andava pelas ruas do Setor P Norte, na Ceilândia com aquele famoso grito: Olhaê, o Correio. Era a música matinal dos moradores do Distrito Federal no sábado e no domingo, quando os garotos saiam para ir vender os jornais", relembra o deputado distrital Reginaldo Veras (PV). "Eu tinha uma mochila, enchia de jornal e mais duas pacoteiras na mão. Era quase meu peso andando para vender jornal", conta o parlamentar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desde às 6h da manhã nas casas de assinantes e logo depois para lojas e bancas, o rapper Japão Viela 17 também viveu a experiência de vender jornais do Correio. "Eu trabalhava com meu irmão. Alguém comprava o jornal e eu levantava a mão para meu irmão vim cobrar. Era um vendendo e outro cobrando. A gente vendia bastante jornal", detalha.

Marlene Corrêa, que trabalha no Correio há 51 anos, relembra com carinho a experiência de acompanhar a história de Brasília pelas páginas do jornal. "Foi meu primeiro emprego, entrei como estagiária. Adoro, é como se fosse minha casa e enquanto o Correio me quiser eu estou aqui, porque eu amo isso aqui".