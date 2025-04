Previsão do tempo é de chuva para esta sexta (18/4)

Preparem os guarda-chuvas! A previsão do tempo para esta sexta-feira (18/4) é de chuva no Distrito Federal à tarde e à noite. Para quem vai assistir à encenação da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha, que acontece a partir das 15h, a orientação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é ir preparado para pancadas de chuvas, raios e rajadas de vento, que são esperados nos horários em que acontecerá a encenação.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Camila Magalhães, a temperatura mínima desta sexta-feira já foi registrada pela manhã no Gama, quando os termômetros marcaram 17,9º e a máxima esperada é de 31º C. "A umidade relativa no ar chegou a registrar 100% hoje devido à grande quantidade de névoa. Amanhã (sábado), deve ficar entre 40% e 95%", destacou.

A partir de sábado (19/4), a previsão de pancadas de chuva continua, mas, segundo o Inmet, devem vir de forma isolada. Para quem vai correr a Maratona Brasília, o instituto prevê temperatura mínima de 18ºC e máxima de 24º. "Não há possibilidade de chuva nos horários da maratona, apenas um pouco de névoa e nebulosidade. À tarde, é possível que haja pancadas de chuvas isoladas", afirmou a meteorologista Camila Magalhães.