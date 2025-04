Via Sacra de Planaltina terá segurança reforçada

Em sua 52ª edição, que acontece nesta sexta-feira (18/4), a Via Sacra de Planaltina deve receber mais de 100 mil pessoas para encenação da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha. Para proporcionar um ambiente seguro aos fiéis, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) reforçará o esquema de segurança. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atuará diretamente com a presença de unidades especializadas da corporação, como o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), Batalhão de Trânsito (BPTran), Regimento de Polícia Montada (Cavalaria), Batalhão de Operações Especiais (BOPE), além de equipes do policiamento convencional e motopatrulhamento. A atuação da PMDF será voltada tanto à prevenção de delitos quanto à orientação da população, com foco na proteção de fiéis, artistas e visitantes ao longo dos sete quilômetros do percurso, da Praça do Coreto ao Morro da Capelinha.

As ações de segurança pública também envolvem controle de fluxo de pessoas, patrulhamento em áreas críticas, pontos fixos de policiamento e presença constante nos principais acessos do evento. A PMDF estará integrada ao protocolo de segurança estabelecido pelo Governo do Distrito Federal, que inclui ainda o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Departamento de Trânsito (Detran-DF), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Defesa Civil. Equipes de inteligência e tecnologia serão empregadas para garantir pronta resposta em qualquer situação de emergência.

A PMDF orienta que os participantes priorizem a utilização de transporte público e sigam as instruções dos agentes de segurança durante todo o trajeto.