Bombeiros e comerciantes trabalham no Morro da Capelinha nesta sexta

Nem a chuva afastou os fiéis e os trabalhadores da tradicional subida ao Morro da Capelinha, em Planaltina (DF), nesta Sexta-Feira Santa. A movimentação começou cedo, com centenas de trabalhadores, desde vendedores de comidas e bebidas, que dão apoio aos fiéis que percorrem o trajeto, até bombeiros e policiais que operam na segurança e ordem do local.

Em meio à multidão, o Corpo de Bombeiros acompanha toda a procissão de perto. Comandante da operação, o tenente-coronel Rossi conta com o apoio de 110 bombeiros trabalhando em 13 postos posicionados por todo o trajeto. Com previsão de 150 mil pessoas passando pelo local, o comandante reforça medidas de segurança para os fiéis. “Aconselhamos à população que faça refeições leves, se hidrate bastante e use capa de chuva para evitar molhar as vestimentas e aumentar o risco de hipotermia”, reforça.



















Pela primeira vez trabalhando na procissão, Elizabeth Oliveira, 33, explica que aproveitou a oportunidade do movimento na procissão para complementar a renda da família. Ela conta que se emocionou ao ver os fiéis seguindo o trajeto. “Passou aqui uma senhora de 75 anos, usando bengala, subindo descalça. Ela parou pra tomar um suco aqui e me perguntou quanto era, eu disse: Não vou cobrar nada da senhora não, só Deus sabe o que a senhora está passando para estar aqui hoje”, conta.

Eva Gabriel, de 61 anos ,também é uma das comerciantes no local. Ela conta que já subiu o Morro da Capelinha em outras ocasiões, mas, desta vez, foi com o intuito de trabalhar e destacou o impacto da chuva. “Por enquanto, o movimento tá meio fraco por conta da chuva, mas esperamos que, a partir das 14h, comece a encher”, confessou. tradição movimenta comércio de peixes e frutos do mar

A programação segue ao longo do dia, com a grande encenação da Paixão de Cristo à tarde, que deve reunir milhares de fiéis.