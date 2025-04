Concurso para Corpo de Bombeiros é anunciado por Ibaneis

Durante o evento, o deputado distrital Roosevelt Vilela celebrou as recentes conquistas da corporação dos Bombeiros Militares. "Hoje, a família Bombeiro Militar se reúne para agradecer o apoio constante e o cuidado do governador com todos nós. No ano passado, mais de 50% da corporação foi promovida, e agora, alcançamos um marco importante com a promoção dos praças, com o maior número de primeiro-sargentos promovidos a subtenentes", afirmou Vilela.