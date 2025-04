Via Sacra emociona multidão em Pirenópolis na Sexta-Feira Santa

A Sexta-Feira Santa (18/4) em Pirenópolis foi marcada por uma emocionante Via Sacra pública, que atraiu uma multidão às ruas históricas da cidade. Fiéis e turistas se comoveram com a encenação da Paixão de Cristo, um evento que agora integra o calendário oficial do município.

Organizada pelas paróquias Nossa Senhora do Rosário e Santa Bárbara, a celebração percorreu as ladeiras do Centro Histórico, com um grupo teatral que há 19 anos atua durante a Semana Santa, criando uma atmosfera de profunda reflexão e espiritualidade.

Renato Gomes, secretário municipal de Educação e Cultura do município, expressou seu orgulho: “O que vimos nesta manhã foi a força viva da fé pirenopolina. A Via Sacra tocou a alma de todos que acompanharam. É uma expressão que une religiosidade, cultura e pertencimento, e que orgulha nossa cidade”.

O pároco da Matriz Nossa Senhora do Rosário, Augusto Gonçalves, ressaltou o significado da Via Sacra: “É o caminho que Nosso Senhor Jesus Cristo percorreu para dar a vida por cada pessoa humana. É um caminho de amor, doação, entrega, morte, mas que nos aponta para ressurreição. Jesus leva uma pesada Cruz até o Monte Calvário para imolar-se, como um manso Cordeiro, que veio para tirar os pecados do mundo. Reviver a Via Sacra é atualizar em nossos corações como o amor de Deus por nós é incomensurável”.

A programação da Semana Santa em Pirenópolis segue até domingo (20) e inclui:

*19/04 (Sábado de Aleluia)*

* 08h – Ofício das Almas

* 20h – Solene Vigília Pascal, logo após Procissão da Ressurreição





*20/04 (Domingo de Páscoa)*

* 12h – Tocata da Banda Phoenix