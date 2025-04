Saiba quem é a vítima do feminicídio deste sábado (19/04) no Sol Nascente

A vítima foi encontrada com marcas de violência, incluindo uma perfuração na coxa esquerda - (crédito: Pacífico/CB/D.A Press)

A mulher encontrada morta neste sábado (19/4), na chácara 75, conjunto G, no Sol Nascente, era Valdete Silva Barros, de 46 anos. O corpo dela foi encontrado dentro do lote onde residia. Segundo a polícia, a mulher foi morta pelo companheiro, José Ribamar Cunha Pereira, que se apresentou para um advogado e confessou crime. Ele foi levado para a 19ª DP e depois encaminhado para Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), onde teve a prisão preventiva decretada.

O Correio apurou que a vítima comentou com a filha, na sexta-feira (18/4), que havia tido uma briga séria com Ribamar. Na manhã seguinte, ao chegar para visitá-la, a filha encontrou o suspeito fugindo do local e, em seguida, descobriu o corpo da mãe.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), a vítima foi encontrada com marcas de violência, incluindo uma perfuração na coxa esquerda. Havia muito sangue no interior da casa, indicando que ela se deslocou e caiu no quintal, próximo à porta de entrada.

O local foi preservado pela equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil (PCDF). O caso é investigado como femínicido pela DEAM II.